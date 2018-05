Päästeamet: korstnad puhtaks ja aktile õige aadress

Seoses haldusreformiga on muutunud paljude koduomanike ehitiste aadressid. Juba on juhtunud, et korstnapühkija tõendile märgitakse vale aadress. On viimane aeg endale elukoha õige aadress selgeks teha. Öelge see alati korstnapühkijale edasi. Kui saate ametimehelt akti, siis vaadake omakorda kindlasti üle, et teie aadress oleks õigesti märgitud. See peab olema üheselt arusaadav, et just sellel konkreetsel aadressil paiknevas ehitises on küttesüsteeme hooldatud. Võimalikult täpse aadressi märkimine hoiab ära võimalikke arusaamatusi, kui kindlustusele või päästeameti inspektoritele on küttesüsteemide regulaarset puhastamist vaja tõendada. Aadressis peab alati olema kirjas maakonna ja omavalitsusüksuse nimi. Linnas, alevis või alevikus asuva ehitise aadressis peab lisaks olema kirjas tänav ning maja- ja korterinumber, maapiirkondades küla ja talu nimi.