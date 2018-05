Talgupäev läks hästi korda, osales vähemalt 51 104 inimest

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnul sai teoks juubeliaasta vääriline vägev talgupäev. „Igaüks, kes vähegi soovis, sai koos teiste talgulistega teha oma kingituse Eestile. Inimeste vabatahtlik panustamine kogukonna ja kodukandi hüvanguks on sõnulseletamatult suur asi, mida kõik ei oska ehk väärtustada,“ rääkis Tüür. Teeme Ära talgupäeval on Tüüri sõnul oluline tähendus kogu Eesti kodanikuühiskonna seisundi ja arengusuundade hindamise seisukohalt. „Talgupäeval muutub kogukondade aktiivsus igal kevadel üha nähtavamaks ning see on kõnekas märk meie ühiskonna sidususest ja tugevusest,“ lisas ta.