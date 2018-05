Toidupank ootab taas vabatahtlike abi

Toidupanga juhataja Piet Boerefijn selgitab: „Ainuüksi päästetud toidu jagamisest puudust kannatavatele inimestele ei piisa. Meie iganädalane toiduabi koosneb nii päästetud kui toidukogumispäevadel annetatud toidukaubast.“ Päästetud toit tuleb ära jagada ja tarbida koheselt ja Toidupankadel ei ole võimalik seda ette varuda, et hiljem abivajajatele jagada. Piet Boerefijn räägib, et Toidupankadel tuleb ette ka ootamatusi: „Me ei tea kunagi ette kui palju meil konkreetsel nädalal õnnestub toitu päästa. Mõni nädal on päästetud toidu hulk väiksem ja ilma toidukogumispäevadel annetatud kauasäiliva kaubata ei oleks meil võimalik inimestele piisavalt toiduabi jagada. Ühest küljest on toidukogumispäevad Toidupankade traditsioon ja meie üleskutse märkama ja aitama abivajajaid. Teisest küljest on see oluline osa Toidupanga tegevusest, ilma milleta meil ei oleks võimalik teha oma igapäevatööd.“