Arenduskeskus aitab Paide riigigümnaasiumis ettevõtlusõpet arendada

Ettevõtlikkus on eluhoiak, mida iseloomustab loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus, arukas tegutsemine ja juhtimine. Kõik see omakorda eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust. Ettevõtlikkuse arendamine ning ettevõtlusteadmiste ja -oskuste omandamine annavad noortele vabamad käed oma karjääri kujundamisel, olenemata sellest, kas on soov olla ettevõtlik töötaja, ettevõtja või lihtsalt tegus kodanik.