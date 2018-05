Paidesse tehti maailma suurim spreiprinditud teos

Kunstniku Kristjan Juusu kavandatud 140-ruutmeetrine teos kujutab kitsarööpmelist raudteed, tuletades meelde, et ka Paide on olnud raudteelinn. Seinamaalinguga kaetud kortermaja asub endise Türi-Tamsalu raudteeliini lähedal, mis ehitati 1915. aastal ning oli kasutusel 1972. aastani. Kunstniku sõnul sümboliseerib raudteekaart ka seda, et Eesti erinevad paigad on alates esimese vabariigi ajast olnud tänu raudteele ühendatud.