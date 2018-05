Paide soovib osaleda tuleohutusprojektis

Linnapea Priit Värk selgitas, et projekti raames keskendutakse peamiselt küttekollete, korstnate ja elektrisüsteemide korrastamisele. „Eesmärgiks on ikkagi vähendada tulekahjusid ning nendega seotud vigastusi ja surmasid. Eksperdid prognoosivad, et kui keskmiselt tuleb teha ühes kodus investeeringuid ca 3500 euro ulatuses, siis Paides oleks võimalik muuta tuleohutumaks üheksa kodu."