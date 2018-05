Paide abipolitseinikud näitasid kõrget taset

Eile toimusid Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse õppeüksuses Lääne prefektuuri abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlused, kus osalesid meeskonnad kõikidest prefektuuri maakondadest.

Võistluste käigus tuli osalejail testida oma teadmisi, lahendada politseisündmus, läbida auto vigursõit ja lasta tulirelvast. Tasavägisest mõõduvõtmisest väljus võitjana Pärnu politseijaoskonna abipolitseinike tiim koosseisus Kady Kalvet ja Lauri Luberg. Järvamaa abipolitseinikud saavutasid neljanda ja viienda koha.

Võistluste korraldaja, Lääne prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametnik Maksim Korzin rääkis, et võistluste üheks eesmärgiks on täiendada abipolitseinikele vajalikke oskusi. „Abipolitseinike roll turvalisuse loomisel on kindlasti oluline ja ka selle võistluse korraldamine aitab väärtustada nende panust. Mul on hea meel, et kõik osalenud võistkonnad olid väga tublid ja näitasid väga professionaalseid oskusi erinevate olukordade lahendamisel,“ lisas Korzin.



Võistluste paremusjärjestus:

1. koht Pärnu politseijaoskonna abipolitseinikud Kady Kalvet ja Lauri Luberg

2. koht Haapsalu politseijaoskonna abipolitseinikud Mikko Kiisa ja Aivar Kaus

3. koht Rapla politseijaoskonna abipolitseinikud Tarmo Tammus ja Kaspar Kõiv

4. koht Paide politseijaoskonna abipolitseinikud Margus Nurmik ja Evelii Luukas

5. koht Paide politseijaoskonna abipolitseinikud Kasper Tammist ja Caroline Koit

6. koht Kuressaare politseijaoskonna abipolitseinikud Martin Aulik ja Andero Laurits

7. koht Kärdla politseijaoskonna abipolitseinikud Tõnis Paljasma ja Silver Fokin