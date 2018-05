Kunstiprojekti „Valgele valgega“ eestvedaja on Tallinna Tondi põhikool, osalevate koolide hulgas on ka Nurme kooli õpilased.

Filmide esitlus avab tegevusterohke päeva, mille kavasse mahuvad veel filmimuuseumi haridusprogrammid, teatritöötuba, meisterdamised ja üksteise loovtööde hindamine. Õpilaste filmiklipid on vaid osa loovtööde näitusest, mis kannab pealkirja „See tegelane tundub tuttav“. Näitus pakub lustliku ja põneva ülevaate sellest, missugused Eesti filmikangelased on kino- ja teleekraanidelt õpilastele enim meelde jäänud ja inspiratsiooni joonistamiseks pakkunud. Teiste seast leiab nii Naksitrallid, kes on sattunud 1944. aasta sõjakeerisesse, kui ka Klaabu koos kilplaste ja jänku Jussiga teel Pühapäevamaale.