Tantsijad hakkavad suurpeo jaoks kokku harjutama

Esmaspäeval, 21. mail on vallimäe lava alates kella 10st beebide ja väikelastega emade, mudilasrühmade, I-II, V-VI ja III-IV klasside tantsurühmade, III-IV klasside ja C segarühmade poiste, C segarühmade ning VII-IX klasside tantsurühmade päralt.