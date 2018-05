Pank jagab taotlejatele 1000 arvutit

Tieto Estonia panustab omalt poolt, et arvutid oleksid parimas võimalikus vormis selleks, et neid saaks kohe mugavalt kasutama hakata. 2018. aastal jagatakse soovijatele 1000 arvutit, mis on suurim kogus annetatud arvuteid Eestis. Jagatavad arvutid on ilma monitori, hiire ja klaviatuurita.