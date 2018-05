Nii nagu iga inimene, mõtleb ka riik tulevikule ja teeb otsuseid, mis tagaksid inimestele võimalikult hea ja õiglase vanaduspõlve. Seetõttu on käsil pensionisüsteemi reform eesmärgiga anda kõigile kindlustunnet, et nad on ka vanemas eas vaesuse eest kaitstud.