Kogu pere jalgrattamatkal loositakse välja uus kaherattaline

Matka pikkuseks on korraldajad arvestanud umbes 45 kilomeetrit. Matkateekond kulgeb esmalt Väätsalt Piiumetsa poole, seejärel on piknik RMK Hirvelaane lõkkeplatsil, joogi- ja söögipeatus on ka Väätsa matkarajal, kus tuleb peaauhinna loosimine. Lisaks on teekonnal ka väiksemaid peatusi.