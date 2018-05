Kas oled kontrollinud oma kaevu seisukorda ja vee puhtust?

Maa- ja suvilapiirkondades saadakse vett paljudel juhtudel salvkaevudest. Enne suvist veevõttu tuleb aga kaevu seisukord üle vaadata ning vajadusel seda puhastada ja desinfitseerida, et vältida vee reostumist väliskeskkonnast tuleneva saastega. Õige aeg selleks on just suvine kuivaperiood.