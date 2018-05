Sel laupäeval ootab Türil endise metsakombinaadi territooriumil ees järjekordne romuautode kestvussõit- „Kesk-Eesti romuring“. Ettevõtmine on taaskord populaarsem kui kunagi varem, sest ainuüksi meesjuhte peaks starti tulema 112 auto jagu. Vaata Järva Teataja pilte ja videot!

Romuringi korraldaja Meeme Juhkam meenutas, et see peaks nüüd olema kümnes kord Järvamaa sellises formaadis võistlust neil korraldada. Kevadine ettevõtmine on taas lillelaada laupäeval.