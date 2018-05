Vanad laudad peidavad endas ohte

Tehnilise järelvalve amet (TJA) juhib tähelepanu, et kevadel, mil põllumajandus aktiveerub, leiavad need hooned rohkem kasutust ja omanikel tuleks need ohutuse tagamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks üle vaadata. "Viimastel aastatel on ette tulnud juhtumeid, kus hoone konstruktsioon või mõni selle osa on purunenud ning tekitanud lisaks varalisele kahjule ka vigastusi inimestele," märkis amet.