Vabaerakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonna juht Ain Ostra ei ole oma kinnitusel tundnud, et inimesed oleks erakonnas kahte leeri jagunenud. Kõik aktiivsed liikmed on tema sõnul aru saanud, et nüüd, pärast üldkogu, tuleb ühtse meeskonnana riigikogu valimistele vastu minna.

FOTO: Elmo Riig