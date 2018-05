Kaubandusettevõtted pakuvad suvetööd enam kui tuhandele noorele

„Kuigi suvetöötajatena nähakse eeskätt õpilasi ja tudengeid, on oodatud igas vanuses inimesed,“ ütles kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil. „Suvetöö kaupluses on hea võimalus katsetada, kas selline töö võiks sobida ka pikemas plaanis. Samas võib seda võtta ka kogemusena, mis õpetab suhtlemist ja olukordade lahendamist, neid oskusi läheb aga vaja igas ametis. Praegu on just õige aeg endale sobiva kaubandusettevõttega ühendust võtta ja oma töösoovist teada anda. Töötajaid vajatakse kauplustesse üle Eesti.“

Selver võttis eelmisel suvel tööle üle paarisaja noore ja samas suurusjärgus abilisi oodatakse ka tänavu. „Abitööjõudu on vaja peamiselt kauplustesse, kus noored saavad asendada meie puhkusel olevaid töötajaid. Seega Selveris töötamine on hea võimalus saada hea ülevaade, kuidas toimib üks efektiivne toidupood. Võimalus on töötada nii kassas kui ka kaupa vastu võtta ja seda välja panna,“ ütles Selveri juhataja Kristi Lomp. „Võtame suvel rõõmuga noori vastu, oleme seda teinud juba väga pikka aega ning senimaani on see osutunud väga edukaks. Meil on arvukalt näiteid, kus noor on tulnud puhkuse asendajana Selverisse tööle ning leidnud endale kutsumuse terveks eluks.“