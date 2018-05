Pärnakate toidujäätmed sõidavad veel mõnda aega Väätsale

Nimelt võttis keskkonnaamet 2016. aasta märtsis prügilalt õiguse kompostida toidu- ja sööklajäätmeid. Põhjendus oli, et puudub komposter ja Paikre alternatiivne meetod ei vasta kõikidele nõuetele. Nüüdseks on nõutud komposter olemas, ent toidujäätmete kompostimisõigust menetletakse suurema kompleksloaga ja selle väljaandmine võtab aega.

Paikre juhataja Kristo Rossman sõnas, et loa puudumise tõttu midagi praegu tegemata ei jää. Ta kinnitas, et prügi Väätsale sõidutamine ei too ettevõttele kahjumit, aga kasumit siiski ei teenita. “Jääme nulli, kui anname üle jäätmed Väätsale, lihtsalt logistiline ebamugavus, aga ei midagi sellist, mis häiriks või takistaks meie toiminguid,” kõneles ta.