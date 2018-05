Päästeamet: Esimene kodu on projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames korda tehtud

Rõõm on tõdeda, et omavalitsused on tulnud projektiga kaasa ja panustavad, et teha korda enda piirkonna kõige tuleohtlikumad kodud. Seega võib täna olla kindel, et korda saab rohkem kodusid, kui alguses kavandatud 500. Hetkel käib valdades ja linnades aktiivselt tööde teostajate otsimine ja pakkumiste võtmine ning algust on tehtud ka esimeste ehitustöödega.