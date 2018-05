Noored filmitegijad kavandasid magusat kättemaksu ja see sai päris raju

Märt Madison

Olen suur filmi ja liikumise fänn. Olen viimased 10 aastat filmimise ja parkouriga tegelenud. Paar aastat tagasi otsustasin, et panen need kaks oskust kokku ja hakkan tegema midagi, mida minu arust keegi teine Eestis ei tee - päris kaskadööritööga märulit! Regulaarselt teen erinevat sisu youtuubi. Iga aasta võtan ette ka paar suuremat projekti. Nagu näiteks Forest beasts, küla märul, Tanel Padari muusikavideo. See suvi on plaanis veel Küla märulile otsene järg teha, kus lammutame auto täiesti ära.