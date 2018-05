Läti koondise säravaim täht on vasaraheitja Igors Sokolovs, kelle hooaja tippmark on 69.94 ja isiklik rekord 80.14. Lõunanaabritel on võistlemas ka heal tasemel kuulitõukaja Maris Urtans, kes on sel hooajal raudmuna tõuganud 19.20 kaugusele ning kelle isiklik rekord on 21.63. Eesti esinumber Kristo Galeta tõukas sel aastal isiklikuks rekordiks 19.80, mis annab alust eeldada, et nende kahe vahel tuleb korralik võitlus. Leedu koondis panustab Balti meistrivõistlustel peamiselt järelkasvule ja esimese suurusjärgu tähti neil kohal ei ole.