Eesti Loomakaitse Selts: igasugune abi loomadele on vajalik

Loomulikult ei saa me eirata tõsiasja, et rahalised annetused on enamikele MTÜ-dele vajalikud. Nendeta ei saaks ükski heategevusühing tegutseda. “Arved vajavad maksmist ning organisatsiooni igapäevatöö tegemist ja korraldamist. Loomad ei lähe ise arsti juurde, ei tasu oma raviarveid, ei osta endale süüa, ei esita kaebust väärkohtleva omaniku kohta, ei vii läbi teavituskampaaniaid ega algata ise seaduse eelnõusid enda kaitseks.” kommenteerib ELS-i juhatuse liige Kaisa Kaljurand.

Kuid rahaline annetus ei ole ainuke, millega MTÜ-sid nende tegevuses aidata saab. Peaaegu igat ühingut on võimalik toetada ka pakkudes soodsamalt või annetades teenuseid, tooteid või abi tööjõu näol. Eesti Loomakaitse Seltsil on mitmeid koostööpartnereid ja toetajaid, kes aitavad tegevusele kaasa. Näiteks selleks, et vabatahtlikel hoiukodudel oleks alati olemas toit ja muu vajalik loomadele, saab ELS teatud arvu pakke vajalike tarvetega saata DPD kulleriga tasuta. Seesugune annetus on loomakaitsjate töö teinud abivajavate loomade aitamisel palju lihtsamaks ja loomulikult vähendanud kulutusi. Eraisikud jällegi on need, kes Seltsi loomi enda juures hoiavad ja nende eest hoolitsevad, kuni uue kodu leidmiseni.