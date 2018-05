Amblas tuleb vaimulik laulupäev

EELK Ambla koguduse muusikajuht Ave Prints andis teada, et laulukoorid ja pillimehed on Ambla kihelkonnast, naaberkihelkondadest, tervest Järva praostkonnast ning kaugemaltki.

Kavas on vaid Eesti heliloojate loodud teosed. Erilisel aukohal on Amblaga seotud suurkuju - Enn Võrk, kelle isa, Tõnu Võrk, oli 1920. - 1941. a Amblas köstriks. Lipulaul "Eesti lipp" on oma viisi saanud 1922. a, kui noor helilooja oli vaid 17aastane. Enn Võrk on Ambla kirikus mitmeid kordi esinenud ja ta oli ka üks 1937. a Amblas toimunud I Järva praostkonna vaimuliku laulupäeva üldjuhtidest.