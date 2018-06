Riik soovib parandada dementsusega inimeste toimetulekut

Keskuse ülesanne on pakkuda nõustamisteenust dementsusega inimestele ja nende lähedastele; samuti ka teenuseosutajatele, töötada välja juhendmaterjale ning viia läbi koolitusi, teavituskampaaniaid jms. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhineb haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeleb terve valdkonna arendamisega. „Praegu on suureks probleemiks, et valdkonnaga seotud andmete, ettevõtmiste, algatuste jms üle ei hoia keegi nö tervikpilti,“ ütles minister Iva. „Mõistlik on koondada olemasolev teadmine ühte kohta ning tegeleda valdkonna arendamisega süsteemselt.“