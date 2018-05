Parimad päästekomandod saavad puhkekeskuses kokku

Päästeameti kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles, et sedakorda peetakse päästjate kutsevõistlus maha Järvamaal Toosikannu puhkekeskuses. «EV100 puhul otsustasime teha midagi teisiti ja suurejoonelisemalt ning nii on võimalik Toosikannu puhkekülas samal ajal samas kohas jälgida Eliitkomando, pritsumehe, ohutusjärelevalve ja halduse kutsemeistri võistluseid. Suur ühisüritus algab 24. augustil,» sõnas ta.

Eliitkomando võistlus on üles ehitatud võimalikult reaalsete situatsioonide lahendamisele, mistõttu on see vaatemänguline ja annab pealtvaatajale hea võimaluse näha lähedalt päästjate igapäevatööd. Võisteldakse erinevatel aladel: tulekahju kustutamine, kombineeritud harjutus, vigursõit ja tagalatöö.