Rannavalvurite esimene tööpäev: palju lapsi, tädi koeraga ja peatamist vajav verejooks

Hoolikamalt tuli vetelpäästjatel jälgida tornist vette hüppavaid lapsi, et keegi kellelegi selga ei sajaks ega viga saaks. Ka prügi korjasid rannakülastajad ilusti enda järelt üles. Igal suvel tuleb rannavalve meedikutel anda esmaabi neile, kes on jala klaasikildudesse katki astunud. Reedel aga vetelpäästjatel Türi rannas seda inimestele meelde tuletada polnud vaja. Veest toodi välja üks klaaspudel, kuid õnneks ei olnud see kildudeks läinud.