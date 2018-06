Enim teenivad Järvamaa põllumehed

Statistikaameti andmetel olid 2017. aastal ligi pooled selle tegevusala töötajatest 50–74 aasta vanused. Aastate võrdlus näitab, et vanemaealiste osatähtsus hõives on tõusnud kõigil tegevusaladel, kuid põllumajanduses ja metsanduses mõnevõrra rohkem.

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusalal 2017. aastal 1064 eurot. Eesti keskmisest brutokuupalgast on see mõnevõrra madalam.

Palgastatistika näitab, et taime- ja loomakasvatuse tegevusala keskmine brutokuupalk 2017. aastal oli 1398 eurot, mis on tegevusalade keskmisest veidi madalam.

Metsamajanduses oli aga keskmine brutokuupalk 2017. aastal 2560 eurot, mis on oluliselt tegevusalade keskmisest (1723 eurot) kõrgem. See statistika ei hõlma alla 50 töötajaga ettevõtteid ning kuna väiksemates ettevõtetes on töötasud sageli väiksemad, mõjutab see keskmist brutokuupalka. Kvartalite lõikes kõigub keskmine brutokuupalk metsanduses väga palju ja on kõige kõrgem tavaliselt I kvartalis, mil on metsategemise hooaeg.