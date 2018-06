Nii nagu omal ajal on ka nüüd lihakombinaadi territooriumile siseneda soovijal ees tõkkepuu, mille juures on valvuriputka. Valvurina on Sakala külaskäigu ajal ametis Edgar Kask. Omal ajal töötas ta lihakombinaadis kuuenda ehk kõrgema kategooria spetsialistina. Ta oskas kõike, alates looma uimastamisest ja lõpetades lihakeha tükeldamisega. Toona läks ju Venemaale mitu kolonni liha nädalas, igas tavaliselt viis külmutusvagunit. Leningrad ja Moskva tahtsid süüa.