Ürituse eestvedaja Arlet Palmiste selgitas, et iga aastaga ostjate ja kauplejate seas üha populaarsemaks muutunud üritus on tavapäraselt Järva-Jaani Laial tänaval. Müügiletid avati kell 9 ja laat suletakse kell 16.

Palmiste ütles, et tavapärase laadakauba kõrval saab laupäeval Järva-Jaanis nautida head kodukohviku toitu. «Teada on seitse kodukohvikut, kes pakuvad koduseid sööke ja jooke,» lausus ta. «Paljud neist on aastate jooksul leidnud püsiklientuuri, kes laadapäevaks kodukohvikusse pesa teevad ning terve päeva etteasteid ja kollektiive naudivad.»