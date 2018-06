Suurfilmi võtted hakkavad lõpule jõudma

Filmi produtsendi Ivo Felt sõnul on kõik kulgenud plaanipäraselt. Filmi võtted algasid möödunud aasta aprillis ning on praeguseks lõpusirgel. Filmi meeskonnaga on liitunud kaasprodutsendi rollis ka ettevõtja Armin Karu, kes on filmi valmimist rahaliselt toetanud.

Mitmed stseenid filmi tarbeks on üles võetud Järvamaal. Filmi tegevprodutsent Johanna Trass ütles, et Järvamaast kujunes teine põhiline võttekoht, sest siin filmiti üles stseenid soosillal ja vallamaja juures. "Soosilla leidsime Mõnuvere kandist ja vallamajana võetakse kasutusele Esna vana vallamaja," täpsustas ta. Ka paljud järvalased said siinkandis toimunud võtetel taustanäitlejatena massistseenides kaasa teha. Seevastu Vargamäe stseenid võeti üles hoopis Võrumaal, nimelt on suurfilmi "Tõde ja õigus" võtete jaoks Võrumaale Mõniste kanti ehitatud Vargamäe Andrese talu. Filmi stsenarist ja režissöör Tanel Toom on varem Võrumaa Teatajale öelnud, et sobivat võttekohta otsisid nad ligi pool aastat ja sõitsid selleks läbi sadu kilomeetreid. „Lõpuks oli valikuid vähe, Mõnistes asuv maatükk oli filmimise jaoks ainus õige suuruse ja kõrgusega lagedal asuv mägi.”