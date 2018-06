Ragnar Klavan jagab Paides autogramme

Klavan on Tallinna Kalevi president ja koos linnameeskonna klubi presidendi Veiko Veskimäega osaletakse mängueelsel kätlemistseremoonial.

Meeskonnad on tabelinaabrid, keda lahutab vaid kolm punkti. Viimati kodus Viljandi Tuleviku 4:0 alistanud Paide on 17 punktiga kuues, kodus kindlalt FCI Levadiale möödunud nädalal alla jäänud Kalev on 14 punktiga enne vooru algust seitsmes.