Viimaste aegade suurema metsapõlengu kustutamisele oodatakse vabatahtlikke

Päästeamet andis teada, et Harjumaal Anija vallas Vikipalu külas põleb mets praeguseks juba 200 hektari ulatuses. 10. juuunil alguse saanud põlengu kustutustööd kestavad tänaseni. Kuna tegemist on viimase aja ühe suurema metsapõlenguga, on kohalikud avaldanud soovi osaleda kustutustöödes.