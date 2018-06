Jalgpalli MM - spordisuve suursündmus ootab neljapäevast ees

Venemaa üheteistkümnes linnas ja kaheteistkümnel staadionil peetavad 64 jalgpallikohtumist on otseülekandes nähtavad ETV kolme telekanali vahendusel.

25.-28. juunini peetava alagrupiturniiri otsustavas faasis toimuvad paralleelsed mängud, millest üks on eetris ETV-s või ETV2-s ning teist saab samal ajal vaadata ETV+ kanalil, nii eesti kui ka vene keeles.

Samuti on võimalik mängudele kaasa elada ERR-i mobiiliäpi ja veebilehtede vahendusel. Spordiportaalis sport.err.ee saab järelvaadata kohtumiste tipphetki, lugeda värskeid uudiseid ning viia end kurssi ülekannete kavaga . Mängupäevad võtab hilisõhtul kokku Urmas Vaino juhitav pooletunnine saade ETV-s.

ERR-i jalgpallistuudio on traditsiooniliselt jalgpalli MM-i lahutamatu osa, kuhu seekord on ekspertidena kaasatud Eesti jalgpallikoondise legendid Mart Poom, Indrek Zelinski ja Marek Lemsalu. Samuti on kohal jalgpallikoondise abitreener Janno Kivisild, tegevmängijad Gert Kams ning Rimo Hunt. Jalgpallistuudiot juhib Aet Süvari.