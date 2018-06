Paidesse plaanitakse innovaatilist kütusetanklat

Eelmistes taotlusvoorudes rahastas KIK kokku 15 tanklaprojekti 2,67 miljoni euroga. Biometaani tankimisvõimekusega tanklad rajatakse Tallinnasse Sikupilli asumisse ja Pääskülla, Põlvasse, Valka, Rakverre, Paidesse, Jõhvi, Haapsallu, Viljandisse, Kuressaarde ja Kuusallu. Rakverre ja Jõhvi rajavad tanklad nii Alexela Oil AS kui ka Eesti Gaas AS. Toetust saanud Võru ja Jüri tanklad on tänaseks kasutusvalmis.