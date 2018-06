Paides algas rannavollehooaega

Coolbeti rannavõrkpalli seeriavõistluse korraldaja Paides Piret Reinfeld ütles, et esimesel etapil pani ta kolmeliikmelised naiskonnad paika oma kõhutunde järge, et need saaks võimalikult võrdsed. Edasistel etappidel moodustuvad mängijate seltskonnad juba varasemate etappide paremusjärjestuste süsteemi põhjal.