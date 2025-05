Jahikoerad kogunesid erinäitusele

Jahikoerte erinäitus on jahikoerte aretusele vajalik näitus, kus vastava pädevusega kohtunikud annavad hinnangu, kui hea välimikuga on koerad vastavalt tõustandardile. Jahikoerte välimik on oluline, sest võimaldab koertel rakendada metsas oma jahiomadusi parimal viisil. Samuti pööratakse näitusel tähelepanu koera iseloomule.

Kangilaski sõnas, et Koeru võistluse 99 starti on EDC puhul rekord – sel ja möödunud aastal on osalejaid suuresti lisandunud, eriti kui arvestada asjaolu, et veokoerasport on rohkem nišisport. Ala harrastamiseks on vaja koera, kes naudiks liikumist ja aktiivsust. Kangilaski märkis veel, et möödunud aastal jäi osalejate hulk 80 ja 90 vahele, selle kevade etappidel aga 90 ja 100 vahele.