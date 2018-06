Alanud on sigade Aafrika katku kõrghooaeg

Sigade Aafrika katku (SAK) leviku tõttu tuleb bioohutusnõuete järgimisel olla tavapärasest tähelepanelikum, kuna 11. juunil 2018 diagnoositi Lätis Jelgava lähistel asuvas 165 seaga seafarmis sigade Aafrika katku puhang. Poolas on sellel aastal diagnoositud 14, Leedus 6, Lätis 1 ning Rumeenias 8 SAK-i puhangut kodusigadel.

Paraku on nimetatud riikides pidevalt tuvastatud sigade Aafrika katku juhtumeid ka metssigadel. Metssigadel on katk levinud praeguseks lisaks Tšehhi ja Ungarisse. Vaatamata kasutusele võetud meetmetele ei näita taudi levik vaibumise märke.

Eestis on mai lõpu seisuga uuritud sel aastal 3016 metssiga, kellest 198 olid sigade Aafrika katkule positiivsed. 198-st taudi suhtes positiivsest metsseast on enamik kütitud metssead.

Kõige rohkem on katku suhtes positiivseid metssigu leitud Saaremaal, Läänemaal ja Lääne-Harjumaal, nendes piirkondades asuvad seafarmides on sigade Aafrika katku nakatumise oht kõige kõrgem.

Pideva järelevalve all on ka Eesti kodusead, kellest käesoleval aastal on uuritud üle 3000. Eestis sellel aastal kodusigadel sigade Aafrika katku puhanguid seni tuvastatud ei ole.