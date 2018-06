Kirna interaktiivne terviseloeng jõudis isegi Inglismaale

Kirna mõista tegemiste eestvedaja Reimo Lilienthal nentis, et sarnane terviseloeng leidis mõisas aset sel suvel juba kolmandat korda. "Jagame ülekande linke lahkelt rahvamajadele ja kogukondadele üle Eesti. Teeme seda täiesti tasuta," rõhutas ta.

Lilienthali selgitust mööda on ka kohapeal loengud tasuta. "Kel on võimalik, võib meie ettevõtmist taskukohase annetusega toetada, kuid see pole kohustuslik," sõnas ta.