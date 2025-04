Ettepanek: riigimehe säilmete väljakaevamisest tuleks loobuda ning annetatud summa tagastada

Mandel kirjutab, et 2024. aasta kevadel toimunud konverentsil Pilistveres avaldati veendumust, et uurimistööga tuleb alustada just Pilistvere kalmistult, kaevates välja Jüri Vilmsi säilmed, korraldades nende teaduspõhise uurimise ning DNA võrdluse sugulastega. Selgus aga kummaline tõsiasi – kalmistu omanik, kelleks on Pilistvere kogudus, seisis Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamisele ja teadusuuringutele selgelt vastu.