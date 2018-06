Eakad kogunesid aasta oodatuimale peole

Ega siis igapäev juhtu, et saad vanade heade tuttavatega kokku, tuletad ammuseid aegu meelde, viskad törtsu tervise üle nalja, supijärjekorras seistes meenutad nõukogude kaubandust ning naudid puupingil või murul istudes eakaaslaste lustakaid etteasteid. Kes tahtis, sai isegi poliitikute peale vihastada või neile heakskiitvalt kaasa noogutada. Just sellist mõnusat vabas õhus koosolemist ja meelelahutust kokkutulek eakatele pakkuski.

Koigi eakate klubi Hõbehall naisansambli Prill liige Tiiu Haak ütles, et kokkutulek on eakatel tõeline pidupäev. "Nii tore on kokku saada ja näha, mida keegi kuskil klubis õppinud on. Kõik etteasted on ääretult toredad. Eks kõik tahaks veelgi rohkem esineda, kuid lihtsalt ei saa, sest muidu peaksime kokkutuleku tegema kahepäevaseks," viskas ta nalja.