Laste ja noorukite jaoks on batuut nutiseadme aseaine, mis sunnib liigutama ja trenni tegema ilma, et seda pingutust nõudva tegevusena teadvustataks. Hiljuti tuli välja uuring, mille kohaselt on iga neljas Eesti koolilaps ülekaaluline, seega võib olla batuut võluvõtmeks vanematele, kelle laste ninad tikuvad ka suvel ekraani külge kinni kleepuma.