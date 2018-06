Taikse külaseltsi põranda tarvis koguneb raha jõudsalt

Külaseltsi eestvedaja Kristina Gudinas ütles, et reede keskpäeval oli koos 1030 eurot, mis on veidi enam kui üks neljandik vajaminevast summast. Ta lisas, et mitmed inimesed on lubanud talle, et tegelevad ülekandega nädalavahetusel. "Seega võib summa olla pidevas muutumises ja uue nädala alguseks juba oluliselt suurem," sõnas ta.