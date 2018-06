Eesti Perearstide Selts tunneb muret arstiabi kvaliteedi pärast

On väga vajalik, et kvaliteeti ka kontrollitakse. Nii nagu on oluline, et arsti haridust tõendavad dokumendid on korras, on tähtis ka see, et arst oma töös teaduspõhisest meditsiinist lähtuks ja arstikutse eetikat järgiks. See tähendab, et kvaliteedikontroll peab vajadusel hõlmama ka arsti teadmiste ja oskuste, sealhulgas suhtlemisoskuse hindamist. Arsti tööandjal peab olema võimalus tutvuda arsti senise töökvaliteediga juba enne värbamist. Patsientidel peab olema üks kindel koht, kuhu vajadusel kaebus esitada – seda teadmisega, et kaebusele järgneb põhjalik ja objektiivne juurdlus.