Perearstid saavad tasuta platvormi küberteadmiste arendamiseks

„Tervishoiusektor on viimastel aastatel olnud küberkurjategijate üks peamisi sihtmärke maailmas. Mullu oli ka Eestis kümme intsidenti, mis halvasid haiglate või perearstide töö. Inimeste elu ja tervise kaitsmiseks on väga oluline, et perearstid oskaksid küberohtusid märgata ja vältida,“ ütles Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Uku Särekanno.

Uus küberturvalisuse seadus laiendab info- ja võrguturbe nõudeid ka perearstidele. Oma tegevuse nõuetega kooskõlla viimiseks on perearstidel aega kuni 2022. aasta jaanuarini. „Oluline on riskidega tegeleda kohe. Digitest on siinkohal üks esimesi abivahendeid, mida riik pakub perearstidele oma valmisoleku parandamiseks. Suurem eesmärk on liikuda aga suunas, kus riik suudaks pakkuda perearstidele töö tegemiseks keskseid turvalisi lahendusi,“ märkis Särekanno.

Eesti Perearstide Selts, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ning Riigi Infosüsteemi Amet on ühes arendajatega võtnud eesmärgiks parandada perearstide kübeturvalisuse taset. Seni toimunud arutelude fookuses on olnud perearstide kasutavate teenuste turvalisus ning vastavus infoturbe meetmetele. „Oluline on ka Haigekassa kaasamine, et arutada turbenõuete võimalikku lisamist perearsti teenuse kirjeldusse,“ märkis Särekanno.

Digitesti platvormiga on võimalik kontrollida oma küberteadmisi ning parandada küberhügieeni. Perearstid saavad Digitesti keskkonda kasutada tasuta, litsentsitasud maksab Riigi Infosüsteemi Amet. Digitesti vahendab perearstidele Eesti Perearstide Selts.

„Soovime tulevikus Digitesti kasutusala laiendada ning selle läbimine võiks kujuneda heaks tavaks kõikidele riigi- ja kohaliku omavalitsuse töötajatele,“ lisas Särekanno.