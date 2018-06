Tuul puhus võrkpalluritel palli eest

Eile Paide tehisjärve ääres peetud Coolbeti rannavolle teisel etapil said võrkpallurid tunda eriliselt tugevat tuult, mis pani palli üsna omatahtsi käituma. Kuna tingimused olid kõigile võrdsed, tegi see vaid olukorra põnevamaks ning mängijad said omapärase võistluskogemuse.