Üle Eesti luuakse 633 uut lapsehoiukohta

Innove tööelu keskuse juht Ülle Luide toob välja, et enim hakatakse projektide raames pakkuma lapsehoidu just ebastandardsetel aegadel – avatakse õhtuseid, öiseid ja nädalalõpu hoidusid, mille järgi on graafikuga töötavatel vanematel suur vajadus. „Samuti on toetuse saajate hulgas näiteks projekte, kus kavandatakse uudseid õuesõppe rühmasid ning mitme projekti raames käivitatakse ka võõrkeelseid lapsehoide – loomisel on näiteks prantsuse, inglise ja saksa õppekeelega rühmad,“ toob Luide välja ning rõhutab, et uued lapsehoiukohad aitavad vanematel tööle naasta või tööl käimist jätkata.