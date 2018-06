Külad ootavad juubeliaasta jaanipäevale

„Mitukümmend küla üle Eesti peavad tänavust jaanituld just Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kinki üle andes,“ ütles EV100 igas külas koordinaator Merle Jantson.

Sünnipäevakingitusi oma kogukonnale ja Eestile on mitmesuguseid. „Näiteks Kõpu poolsaare hiidlased saavad ühise külaplatsi, Põlvamaal Pääsna külas istutakse taluõuedele ühised külapuud ning Ida-Virumaal Krabulis külaplatsile EV100 mälestustammed,“ ütles Jantson.

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk kutsub jaanikut just kodukülas või ka kunagises kodukülas tähistama. "Väga tähtis on tunnetada oma juuri, et ei kaoks side kogukonnaga. Mis võiks olla parem põhjus kui Eesti väärikal juubeliaastal sõita jaanipäevaks kunagisse kodukülla, saada osa külaseltsi tegemistest, kohtuda inimestega ja koguda muljeid. Ka lastele saab sellest kindlasti põnev päev, mida aastaid hiljemgi meenutada," leiab ta.