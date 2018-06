Mahetoetust taotletakse ligi 190 000 hektarile

„Riigi jaoks on oluline soodustada mahepõllumajanduse arengut ning seetõttu on vajalik, et toetused makstakse tootjatele välja täies mahus“, ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Koostöös valitsusega oleme selleks vahendid leidnud, kuna mahemajanduse edendamine on üks meie ühistest prioriteetidest.”