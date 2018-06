Häid ideid maakonna suurpeoks pole veel tulnud

Järvamaa omavalituste liidu sekretär Helje Mets ütles, et nädal enne konkursitähtaja lõppu on seis pehmelt öeldes kehv, kuna ühtegi kirjalikult esitatud ideekavandit pole JOLi kontorisse läkitatud. Maikuus, mil konkurss välja kuulutati, oli Metsa sõnul küll paar järelpärimist asjast huvitatud inimeste poolt, ent kirjalikus vormis kavandeid pole paraku laekunud.

Et järgmisel aastal on maakonna suurpidu Türi valla võõrustada, loodab Helje Mets, et just Türi kandi kultuuriinimesed konkursi osas aktiivsust üles näitaksid.