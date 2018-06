Maa-ameti andmetel oli möödunud aastal Harju maakonnas hoonestamata elamumaa ruutmeetri mediaanhind 22,2 eurot, samas kui Järvamaal ja Põlvamaal jäi see alla ühe euro. Järvamaa elamumaade mediaanhind on 0,4 eurot ruutmeetri kohta ja see on Eesti madalaim.